دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وكيل وزارة الخارجية العراقية، نزار الخيرالله، إن بلاده أكملت استعداداتها لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشركة السبت المقبل.

وأضاف الخيرالله، المتحدث باسم الفعالية، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأربعاء، إن "كل المؤتمرات السابقة كانت مواضيعها لأجل العراق وكانت تعقد خارج العراق، وهذا المؤتمر سيكون للتعاون والشراكة على أرض العراق".

وأوضح المتحدث باسم مؤتمر بغداد أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول العشرين سيشاركون بصفة مراقب، بينما رفض تسمية بقية الدول المشاركة.

وقال المتحدث إن "هناك اختلاف بين مؤتمر الكويت (الذي) كان لدعم العراق ومساعدته، أما هذا المؤتمر ليس لمساعدة العراق هو للتعاون والشراكة وهذا شي مهم لبناء مصالح مشتركة".

وأشار الخير الله إلى أن بلاده تجري مفاوضات مستمرة مع إيران حول ما يتعلق بملف المياه، الذي ليس بالضرورة أن يكون جدول أعمال المؤتمر "لأن هناك دول مشاركة غير مجاورة لا دخل لها بهذا الملف".

في حين اعتبر المتحدث باسم مؤتمر بغداد أنه "لابد من الفصل بين العلاقة مع سوريا وبين دعوتها إلى المشاركة بالمؤتمر"، لافتا إلى زيارات على مستوى عالي لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين جرت خلال الأشهر السابقة.

ولفت أن "العراق هو الدولة العربية الوحيدة يعلن بشكل واضح تأييد عودة سوريا الجامعة العربية".

وقال إن دعوة سوريا للمؤتمر غرضه إنجاح المؤتمر بعيدًا عن النقاط الخلافية.