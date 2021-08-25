المغرب يرد على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها واصفة ذلك بـ"القرار غير المبرر".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، ذكر فيه: "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم.. وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فانه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

وأضافت الخارجية المغربية في بيانها: "ومن جانبها، ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من الثلاثاء، قائلا إن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.