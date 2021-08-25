نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر أن قطر ساعدت في ترتيب لقاء وليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" مع القيادي بحركة طالبان، عبدالغني برادر، الاثنين في العاصمة الأفغانية، كابول.

وقال المصدر إن اللقاء يظهر الدور الكبير الذي تلعبه قطر في مستقبل أفغانستان، في تواصلت CNN مع الحكومة القطرية للحصول على تعليق.

وبرادر، هو الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، وعاد برادر من قطر إلى أفغانستان، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وكانت إدارة بايدن على اتصال منتظم مع مسؤولي طالبان طوال عمليات الإجلاء، سواء على الأرض أو في الدوحة، لكن هذا هو أعلى تبادل مباشر لوجهات النظر حتى الآن، ويؤكد وجهة النظر داخل الإدارة بأنها بحاجة إلى فهم أوضح لموقف طالبان في العديد من القضايا مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب في 31 أغسطس.