دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن السماح للمقيمين من الدول التي أعلن في وقت سابق تعليق القدوم منها، بدخول المملكة وذلك بشرط أن يكون المقيم قد أنهى جرعتي لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك على لسان مصدر بوزارة الداخلية السعودية نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، حيث قال: "إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول.."

وأكد المصدر على أن المسموح لهم بدخول المملكة هم "الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة".

ونشرت السفارة السعودية في العاصمة المصرية، القاهرة، تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "رفع تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الإحترازية المعتمدة".