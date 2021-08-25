تقاذفوه فوق أسلاك شائكة.. هذه قصة الرضيع الأفغاني الذي سُلم إلى جنود أمريكيين بمطار كابول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان بشأن الجنود الأتراك الذين يخدمون في أفغانستان، إن القوات التركية بدأت في الإخلاء من مطار كابول بعد "إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وأعلنت الوزارة أن القرار جاء نتيجة لقاءات مختلفة بعد "تقييم الوضع والظروف الراهنة".

وقال بيان الوزارة: "تمت السيطرة على الفوضى في مطار حامد كرزاي في كابول، وتم توفير الأمن، وتم تنفيذ الأنشطة الضرورية الأخرى مع قوات من دول أخرى.

وأضاف البيان: "في هذه العملية، تم إجلاء 1129 مدنيا بطائراتنا العسكرية".

وغرد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أنه "بعد أداء واجباتهم بطريقة ممتازة ومشرفة، عاد الجنود الأتراك في أفغانستان إلى ديارهم. ستواصل تركيا العمل من أجل السلام والأمن والازدهار لأشقائنا وأخواتنا الأفغان".

في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إننا "نتعامل مع رسائل قادة طالبان بتفاؤل حذر"، لافتا أن بلاده تواصل الحوار مع مختلف الأطراف الأفغانية.

واعتبر أن "خطوات طالبان وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان".

في حين أكد أردوغان أن تركيا، التي تستضيف حاليًا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، لا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا أو أفغانستان.