البرلمان الإيراني يمنح الثقة لـ18 وزيرا من أصل 19 بحكومة رئيسي

إبراهيم رئيسي.. ما الذي قد نتوقعه من الرئيس الإيراني القادم؟

رئيسي يلقي خطابًا في مدينة مشهد للاحتفال بفوزه.. إليك أبرز ما قاله ورد فعل أتباعه

رئيسي: لن نسمح بتدمير كرامة الإيرانيين في أي مفاوضات

في حديث لـCNN.. مسؤول مقرب من "رئيسي" يقيم مستقبل علاقات إيران وأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—منح البرلمان الإيراني الثقة لـ18 وزيرا مرشحا بالحكومة الجديدة برئاسة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أصل 19 مرشحا، لعل من أبرزها منح الثقة لأمير عبداللهيان كوزير للخارجية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية والتي ذكرت أن "مجلس الشورى الاسلامي رفض خلال عملية التصويت منح ثقته للوزير المقترح لحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم حسين باغكلي".

ونقلت تسنيم على لسان رئيسي قوله إن "حكومته تسعى في إطار السياسة الخارجية الى التعامل مع دول العالم وبناء علاقات قائمة على اسس العزة والحكمة والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.. وسنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة عن البلاد؛ مبينا ان الوزراء الجدد سيبذلون الجهود في هذا السياق وسيكون لهم فريق عمل ومساعدون أكفاء".

وشدد رئيسي وفقا لتقرير الوكالة على أن "الفساد يشكل خطا أحمر بالنسبة لحكومته وسوف لن يتهاون مع اي مسؤول قد يثبت تورطه في قضايا فساد"، معتبرا "ثقة البرلمان للوزراء انطلاقة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وبما يصب في خدمة الشعب والبلاد".