أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي في الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مستشار الامن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على رأس وفد رسمي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وذكر الديوان الأميري القطري أنه "في بداية المقابلة نقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لسمو الأمير بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء.. فيما حمّل سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته لسمو رئيس دولة الإمارات وسمو نائب الرئيس وسمو ولي عهد أبوظبي وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات الشقيق دوام الازدهار والرقي".

وأضاف الديوان الأميري أنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين "بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين"، بالإضافة إلى "تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويذكر أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لمسؤول إماراتي إلى قطر منذ الأزمة الخليجية العام 2017 والتي انتهت عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العلا في يناير/ كانون الثاني 2021.