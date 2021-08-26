دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امرأة تتلفظ بإساءات لرجل أمن في محاولة لمنعه من مخالفتها، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

🚨⚡️ شرطة #الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن. #مشاعل_القحطاني #تم_القبض - https://t.co/w0tXjHvoYw

وزارة الداخلية السعودية، نشرت مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، سناب شات.

شرطة منطقة الرياض: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية https://t.co/D2Op0PYscx

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قائلا: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة".

📌| الجهات الأمنية في #الرياض تقبض على ( مواطنة) تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة. https://t.co/7hmbiI6W5p

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط تكهنات حول من هي المرأة التي وصفها بعضهم بأنها إحدى "مشاهير السناب" في المملكة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.