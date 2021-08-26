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السعودية.. تداول فيديو لامرأة تتلفظ بإساءة على رجل أمن لمنعه من مخالفتها.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية السعودية
Credit: Saudi moi snapchat

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امرأة تتلفظ بإساءات لرجل أمن في محاولة لمنعه من مخالفتها، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية السعودية، نشرت مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، سناب شات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قائلا: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط تكهنات حول من هي المرأة التي وصفها بعضهم بأنها إحدى "مشاهير السناب" في المملكة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

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