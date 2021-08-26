اليمن.. حكم بإعدام عبدالملك الحوثي و173 آخرين رميا بالرصاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت المحكمة العسكرية في اليمن، الأربعاء، حكمها بإعدام عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن إلى جانب 173شخصا آخرين، رميا بالرصاص ومصادرة أموالهم في القضية رقم 4 لسنة 2020.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أنباء سبأ، حيث ذكرت أن "النيابة العامة العسكرية كانت قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

وأضاف التقرير: "وقضت المحكمة بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وهيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم، بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني، حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

كما قضت المحكمة وفقا لتقرير الوكالة "بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع.. والزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى".