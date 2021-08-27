أردوغان يكشف عرضا من حركة طالبان لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، عرضا قدمته حركة طالبان للحكومة التركية يتمثل بتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأردوغان، الجمعة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا لن تطلب إذن أحد حيال الاتصالات المحتملة مع طالبان.. لدى طالبان عروض لنا بخصوص تشغيل مطار كابل، ولم نتخذ قرارًا بعد بهذا الصدد".

وأدان أردوغان وفقا لتقرير الأناضول "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابل أمس الخميس"، مشيرا إلى أن "قيام داعش بهذه الخطوة في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة هذا التنظيم في المنطقة والعالم".

وحول الجنود الأتراك في أفغانستان، شدد الرئيس التركي على أن بلاده "تواصل إجلاء جنودها من أفغانستان وستستكمل ذلك في أسرع وقت".

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التركي: "إننا نتعامل مع رسائل قادة طالبان بتفاؤل حذر"، لافتا أن بلاده تواصل الحوار مع مختلف الأطراف الأفغانية ومعتبرا أن "خطوات طالبان وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان".