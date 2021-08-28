وزير الخارجية الإيراني: كان يجب دعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر بغداد

دبي، الإمارات العربية اامتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن كان من الضروري دعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر دول الجوار الذي تستضيفه العاصمة العراقية، بغداد، فور وصوله للمشاركة فيه وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

ونقلت الوكالة تصريحات لعبداللهيان رحب خلالها باستضافة العراق لمؤتمر دول الجوار قائلا: "نرحب بأي مبادرة إقليمية من جانب المسؤولين العراقيين بمشاركة دول المنطقة"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "نعتقد أنه كان ينبغي دعوة سوريا لهذا المؤتمر باعتبارها دولة جارة مهمة للعراق، طبعا نحن على اتصال ومشاورات مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة في أي مبادرة إقليمية"، وفقا لوكالة فارس.

ويُجرى المؤتمر بمشاركة عدد من قادة الدول العربية بالإصافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.