شاهد.. خامنئي يتلقى لقاحًا مضادًا لكورونا تم تطويره في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا المرشد الإيراني الاعلى، علي خامنئي، السبت، الحكومة الجديدة إلى مواصلة الحراك الدبلوماسي بهدف دعم الاقتصاد الإيراني وبناء علاقات متينة مع دول الجوار باستثناء دولة أو اثنتين.

وقال خامنئي عبر صفحته على تويتر: " تنبغي مضاعفة الحراك الدبلوماسي في الحكومة الجديدة، وتعزيز الجانب الاقتصادي له"، حسب تعبيره

تنبغي مضاعفة الحراك الدبلوماسي في الحكومة الجديدة، وتعزيز الجانب الاقتصادي له. ولا بدّ أيضاً من تعزيز التجارة الخارجيّة مع الجيران وسائر الدول. باستثناء دولة واحدة أو اثنتين، تتوفّر إمكانيّة إقامة العلاقات الجيّدة والسّلسة مع غالبية الدّول.

.

وأضاف المرشد الإيراني قائلا: "ولا بدّ أيضاً من تعزيز التجارة الخارجيّة مع الجيران وسائر الدول. باستثناء دولة واحدة أو اثنتين، تتوفّر إمكانيّة إقامة العلاقات الجيّدة والسّلسة مع غالبية الدّول"، حسب قوله.

وأتت تغريدة خامنئي بالتزامن مع مشاركة إيران ممثلة بوزير خارجيتها، سن أمير عبداللهيان، في "مؤتمر بغداد" الذي تشراك فيه عدد من دول المنطقة ممثلة بقادتها.