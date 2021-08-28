دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، السبت، في أول لقاء بينهما بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر.

وتحسنت العلاقات بين مصر وقطر منذ القمة الخليجية في السعودية يناير/ كانون الثاني الماضي، التي شهدت إعلان نهاية خلاف السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، الذي امتد لأكثر من 3 سنوات.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري "أكد حرص بلاده على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية".