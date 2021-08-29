طرد فتاة سعودية حاولت مشاركة الرجال في أداء رقصة العرضة الجنوبية

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نشر الأحد ، 29 اغسطس / آب 2021

صورة أرشيفية - سعوديون يؤدون رقصة العرضة التقليدية خلال حفل أقيم في الرياض في 13 ديسمبر 2009

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهر مقطع فيديو لحظة منع فتاة سعودية من مشاركة فريق من الرجال أداء رقصة العرضة الجنوبية الشهيرة في المملكة، مُثيرًا حالة من الجدل عبر موقع تويتر.

حسب الفيديو، الذي لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من أحداثه، وقفت فتاة ترتدي ملابس سوداء اللون على منصة كان يرقص عليها مجموعة من الرجال، قبل أن يطالبها بعضهم بالمغادرة.

وفقا لمن تناقلوا الفيديو ومواقع إخبارية محلية، وقعت الحادثة خلال حدث فني على هامش مهرجان خيرات الباحة. وهو مهرجان يقام سنويًا لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

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في وقت نقل موقع "أخبار 24" السعودي عن رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، بدر الزهراني، قوله إنه تم إنزال الفتاة من المسرح على الفور، بعد أنا صعدت فجأة إليه.

وأشار المسؤول إلى أنه تم منع الجميع من الصعود إلى المسرح التزامًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأثار الفيديو ردود فعل مختلفة، بين منتقد ومتعاطف مع الفتاة.

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بينما قال آخرون إن الرقصة التي كان يؤديها الرجال واسمها "العرضة الجنوبية" والمعروفة أيضًا بـ"عرضة غامد وزهران"، تعد رقصة لـ"الحرب، ما هي للحريم.. الحريم ليسوا فرسان أو ذوات قدرة عليها".