وزيرة الصحة البحرينية تبحث مع القائم بالأعمال الإسرائيلي تعزيز التعاون

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نشر الأحد ، 29 اغسطس / آب 2021

عام على أول إعلان.. إليكم أبرز محطات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، القائم بأعمال سفير إسرائيل لدى البحرين، إيتاي تاغنر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أشادت الصالح بجهود تاغنر من أجل تعزيز العلاقات بين بلادها وإسرائيل في مجالات عديدة، مُشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق في نطاق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد الدبلوماسي الإسرائيلي على أهمية التنسيق لتطوير التعاون عبر مذكرات التفاهم، وتعزيز المساعي للمساهمة في الدعم المتبادل في المجال الطبي.

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاق لتطبيع كامل العلاقات بينهما في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية.

ومنذ ذلك الحين وقع البلدان العديد من الاتفاقيات، وتبادل المسؤولون الزيارات.