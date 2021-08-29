دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الذي ضم قادة دول في الشرق الأوسط بالعاصمة العراقية بغداد، السبت، لقاءات ثنائية بارزة ومهمة بين القادة والوزراء، نسرد فيما يلي أبرز تلك اللقاءات.

محمد بن راشد يلتقي أمير قطر

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأول مرة منذ المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، عام 2017، ووصف الشيخ محمد بن راشد أمير قطر بـ"الشقيق والصديق"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله .. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى … حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. https://t.co/XBqPXvp1A5

السيسي يلتقي أمير قطر

شهدت القمة لقاء نادرا أيضا بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتضمن اللقاء مواصلة التشاور بين البلدين لدفع العلاقات بينهما وتطويرها بعد الشرخ الذي أصابها منذ عام 2017.

محمد بن راشد يلتقي عبداللهيان

أجرى الشيخ محمد بن رشاد لقاء بوزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبداللهيان، على هامش مؤتمر بغداد، وكتب رئيس وزراء الإمارات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق"، حسب تعبيره.

التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان @Amirabdolahian تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق

ماكرون يلتقي أمير قطر

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا أوجه التعاون بين بلديهما، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

سمو أمير البلاد المفدى يلتقي مع رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في مقر رئاسة الوزراء بالجمهورية العراقية، جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وأوجه تنميتها. #قنا https://t.co/ImVfWgQVeK https://t.co/r5WnD1Uoto

يذكر أن المؤتمر كان قد شهد مشاركة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.