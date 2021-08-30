دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا، الإثنين، بعد أيام من زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، إلى تركيا.

وجاء في خبر نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتصال بحث "العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين"، حسب قوله.

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد وأردوغان تبادلا وجهات النظر بـ"عدد من القضايا و الملفات الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان قد أجرى مستشار الأمن القومي في الإمارات، اليخ طحنون بن زايد آل نهيان، زيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف آب/أغسطس الجاري.

ويأتي هذا التقارب بعد سنوات شهدت العلاقات الإماراتية-التركية فيها خلافات على عدد من القضايا وعلى رأسها التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين والموقف التركي من الأزمة الخليجية.