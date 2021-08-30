دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن المفاوضات بين بلاده والسعودية لم تتقدم عما كانت عليه سابقا.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي عقده الإثنين إن المفاوضات بين طهران والرياض لم تشهد تقدما خلال المدة الماضية.

ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن حق بلاده بإرسال الوقود إلى لبنان مؤكدا أن الأمر يعتبر حقا سياديا لبلاده وأكد أن اختيار الزبائن في التجارة الخارجية يعود لطهران.

وأشار خطيب إلى أنه لا يحق لأمريكا أن تكون فوق القانون فيما يخص التجارة الدولية وأكد أن الشعباللبناني لا يحتاج لمعونة.