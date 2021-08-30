خارجية إيران عن المحادثات مع السعودية: لم تتقدم عما كانت عليه سابقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية، لم تتقدم عما كانت عليه سابقا، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية.

من جهتها نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله في رد على سؤال إن كانت قد عقدت مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة؟ حيث أجاب: "لم يكن هنالك اي لقاء بين إيران والسعودية غير اللقاءات السابقة ولم تشهد بغداد مفاوضات جديدة".

وتابع خطيب زادة قائلا: "3 جولات من المفاوضات عقدت بين إيران والسعودية سابقا ولو اقتضى الامر ستعقد مرة أخرى".

وأكد خطيب زادة على أن إيران ترحب بأي مبادرة تساهم في إحلال السلام والاستقرار في العراق موضحا أن "الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي زار العراق سابقا وسيزورها لاحقا"، لافتا إلى أن "زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد كانت ناجحة، وأنه من غير الصحيح التركيز على القضايا الهامشية، الكل يعلم ما هو دور ايران في العراق والمنطقة، وبالتالي فأن مؤتمر بغداد يصب في تعزيز الشراكة والتعاون".