الأول من نوعه منذ 10 سنوات.. اجتماع بين غانتس ومحمود عباس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس في رام الله، في لقاء بعتبر الأول من نوعه منذ 10 سنوات.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن غانتس بحث مع عباس "سلسلة من المواضيع الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية"، لافتة إلى أن "الاجتماع استغرق ساعتيْن ونصف الساعة".

ونقلت الهيئة على لسان غانتس قوله إن "إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد الفلسطيني"، مشيرة إلى أن المسؤولين "اتفقا على استمرار الاتصالات حيال المواضيع التي طرحت اثناء اللقاء".

ولفتت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في تقريرها إلى أن هذا هو "أول اجتماع رسمي يعقد بين مسؤول إسرائيلي رفيع وأبو مازن بعد أكثر من عشر سنوات. وتم اطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على التفاصيل".