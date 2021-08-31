أول سفير للبحرين في تل أبيب يغرد بثلاث لغات.. وإسرائيل ترحب به

عام على أول إعلان.. إليكم أبرز محطات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غرد السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، الثلاثاء، بثلاث لغات قبيل توجهه إلى تل أبيب لتولي مهامه كأول سفير لبلاده لدى إسرائيل.

وكتب الجلاهمة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يشرفني أن اكون جزء من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للتعايش السلمي مع جميع الدول"، حسب قوله.

يشرفني أن اكون جزء من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للتعايش السلمي مع جميع الدول.

ونشر السفير البحريني لدى إسرائيل تغريدتين أحريين باللغتين الإنجليزية والعبرية تحملان مضمون التغريدة العربية نفسه.

من جانبها، رحبت الخارجية الإسرائيلية بالجلاهمة عبر صفحتها على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، وكتبت نقلا عن مدير عام وزارة الخارجية: "نرحب بك اجمل ترحيب سعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما وبدون اي شك ، الى فترة مثمرة بصفتك سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل، تتطور فيها العلاقات بين البلدين"، حسب قوله.

مدير عام وزارة الخارجية الون اوشبيز 🇮🇱: نرحب بك اجمل ترحيب سعادة السفير خالد الجلاهمة ونتطلع قدما وبدون اي شك ، الى فترة مثمرة بصفتك سفيرا لمملكة البحرين في إسرائيل، تتطور فيها العلاقات بين البلدين. https://t.co/cxERfg6aDz

وكانت قد وقعت البخرين وإسرائيل اتفاقا لتطبيع كامل للعلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول من عام 2020 في البيت الأبيض، فيما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".