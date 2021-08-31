دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إحباط محاولتين لاستهداف المسافرين بطائرتين مسيرتين مفخخختين، الثلاثاء، في مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن وقوع 8 إصابات بين عاملين بإحدى الشركات وتضرر طائرة مدنية.

وقال التحالف حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة) ".

وجاء في التصريح الصادر عن قيادة التحالف: "نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار".

وكشف التحالف أن الإصابات تراوحت بين الحرجة والخفيفة، إذ كانت حالة إحدى الإصابات حرجة في حين جاءت ثلاث حالات متوسطة و4 خفيفة.

وأكد التحالف تعرض إحدى الطائرات المدنية لضضرر نتيجة عملية اعتراض الطائرتين بالقول: "نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار"، حسب قوله.

وأعربت عدد من الدول العربية عن إدانتها واستنكارها للهجوم على الأعيان المدنية والمسافرين في مطار أبها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.