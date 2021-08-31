بعد تداول قضية خطف طفل في مصر.. الداخلية ترد وتكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات حول قضية خطف طفل في منطقة الغربية في مصر الأمر الذي أثار تفاعلا ردت عليه وزارة الداخلية المصرية.

وقالت الداخلية المصري في بيان نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين.. نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالماً".

وتابعت الداخلية في بيانها: "ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين".