قرقاش عن اتصال أردوغان بالشيخ محمد بن زايد: ودّي للغاية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد للشؤون الدبلوماسية، على اتصال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، واصفا إياه بـ"الإيجابي والودي للغاية".

اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة. https://t.co/3Ym9zFwGzC

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "اتصال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية، لاسيما أنه استند إلى مرحلة جديدة تسعى فيها الإمارات إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قد ذكرت أن الاتصال بحث "العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين"، مشيرة على أن محمد بن زايد وأردوغان تبادلا وجهات النظر بـ"عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان قد أجرى مستشار الأمن القومي في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، زيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف آب/أغسطس الجاري.