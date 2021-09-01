فريق تقني قطري يصل إلى كابول لمناقشة إعادة افتتاح المطار

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"فحص المعدات العسكرية".. من داخل مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصل فريق قطري من المختصين التقنيين إلى العاصمة الأفغانية، كابول، الأربعاء، لمناقشة إعادة افتتاح المطار، وفق ما ذكره مصدر مطلع لـCNN.

وقال المصدر إن الفريق التقني سافر إلى كابول على متن طائرة قطرية بناء على طلب من حركة طالبان.

وأكد المصدر على عدم التوصل لاتفاق بعد بين الجانبين وقال: "هناك محادثات جارية على المستويين الأمني والعملياتي"، حسب قوله.

وأضاف المصدر قائلا: "الهدف هو استئناف الرحلات من وإلى كابول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وحرية الحركة بأمن وسلام"، حسب قوله.

وتشارك قطر وعدد من الدول الأخرى في تقديم المساعدة لإعادة تشغيل مطار كابول الذي تقوف بعد سيطرة طالبان على العاصمة.

واقتصرت الحركة في مطار كابول على إجلاء رعايا بعض الدول مثل أمريكا بشكل رئيسي وسفر القوات التي كانت على أرض أفغانستان.