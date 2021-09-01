دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مساء الثلاثاء، إحباط محاولتين لاستهداف المسافرين بطائرتين مسيرتين مفخختين، في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن وقوع 8 إصابات بين عاملين بإحدى الشركات وتضرر طائرة مدنية.

تحالف دعم الشرعية في #اليمن ينشر لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار #أبها الدولي. #واس_عام https://t.co/SHGVpZlcsK

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو من رد التحالف بتعليق ذكر فيه: "تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي".

من جهته عقّب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ببيان قال فيه: "تدين الولايات المتحدة بشدّة الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون ضدّ المملكة العربية السعودية، والذي استهدف مطارا مدنيا في أبها، ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية".

وتابع قائلا: "لقد تعرّضت السعودية، منذ بداية العام، لما يزيد على 240 هجوماً من قبل الحوثيين، الذين عرّضوا للخطر الشعب السعودي إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة العربية السعودية. إلى ذلك، كثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم داخل اليمن، وبشكل خاص هجومهم على مأرب. يؤدّي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدّد جهود السلام في هذه الأوقات العصيبة.. إننا ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".