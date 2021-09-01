السعودية.. تداول فيديو لشخص يسيء لجهات حكومية والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بتوجيه إساءات لجهات حكومية في المملكة العربية السعودية الأمر الذيب أثار تفاعلا.

"#شرطة_جازان" تضبط مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية. https://t.co/lXC21WOXY4

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات قائلة في بيان أن شرطة منطقة جازان تمكنت من القبض على الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.

من جهته قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي في بيان: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

وأعادت صفحة "هاشتاق السعودية" نشر بيان الداخلية السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.