نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صور أقمار صناعية، التقطتها "Planet Labs Inc" الحجم الحقيقي للتسرب النفطي الذي بدأ في ميناء بانياس السوري، في الـ23 من أغسطس/ آب الماضي.

السلطات القبرصية حذرت من أن التسرب النفطي قد يصل إلى مياهها الإقليمية، الأربعاء، وذلك بعد إعلان السلطات السورية، في وقت سابق أن التسرب الذي نتج عن ناقلة نفط تحمل 15 ألف طن من الوقود تحت السيطرة.

Orbital EOS حللت لـCNN الصورة في بيان قائلة إن التسرب النفطي أكبر مما كان يعتقد وأن صور الأقمار الصناعية تظهر أت التسرب يمتد على مساحة 309 أميال مربعة (نحو 800 كيلومتر مربع) وأن التسرب يبعد الآن نحو 7 كيلومترات عن شواطئ قبرص.

ويشار إلى أن ميناء بانياس هو المصدر الأساسي للوقود والمنتجات النفطية السورية، في حين أن هذا ليس التسرب النفطي الأول الذي يهدد شرق البحر الأبيض المتوسط هذا العام، حيث سبق وأن سجل تسرب نفطي في فبراير/ شباط الماضي قبالة السواحل الإسرائيلية وصل إلى مناطق ساحلية لبنانية.