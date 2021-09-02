دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقتل فتاة كويتية على يد شقيقها موجة من التعليقات المستاءة من الحادثة، التي عُرفت عبر الشبكات الاجتماعية باسم "جريمة تيماء" نسبة إلى المنطقة الواقعة غرب البلاد.

وفي وقت لم تصدر تعليقات رسمية على الحادثة، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن "السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغ سابق من الضحية مساء أمس واليوم يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل".

وقال حساب "المجلس" عبر تويتر، الحاصل على ترخيص باعتباره صحيفة رسمية، إنه "أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية!"

عاجل / السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغ سابق من الضحية مساء أمس واليوم يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل. • أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية! https://t.co/JqU6KFTFDo

ودفعت الواقعة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكتابة عن واقع النساء، ودعين إلى ضرورة توفير الحماية لهن ضد جرائم العنف، لا سيما العنف الأسري.

من بين هؤلاء، قالت الكاتبة دلع المفتي، إن "ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم".

كانت الكاتبة تشير إلى 3 وقائع قتل لنساء داخل أسر في غضون نحو 10 أيام منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، بينهن الحادثة الأخيرة التي وقعت فجر الخميس، بحسب تقارير صحفية.

ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم. #جريمه_تيماء https://t.co/nrguFeXXgc

أغلب جرائم القتل الأسرية يسبقها إما بلاغ لم يقابل بجدية من الشرطة أو تقوم الجهات المختصة بالإفراج عن القاتل ليخرج ويستكمل جريمته والآن مالم تحاسب هذه الجهات عقاباً لهم عن كل روحٍ تم إزهاقها بسبب تلك الرعونة أو قلت التدبير والتقدير وإلا سيستمر مسلسل القتل والخذلان #جريمة_تيماء

#جريمة_تيماء الذكورية خطر وخطورتها تشكل تهديد على النساء وعلى المجتمع والعالم بأسره، ومشكلة المجتمعات الذكورية ترفض الاعتراف والتصديق بخطورة هذا الفكر مما يجعله في انتشار وتزايد مستمر…

المطلوب: ١-خط ساخن لتبليغ النساء عن أي تهديد ضدهن ٢-تصريح فوري مباشر بمداهمة السكن المبلغ عنه ولا حرمة لمنزل يأوي مجرمين ٣- توفير مأوى مناسب للفتيات المستضعفات #جريمة_تيماء #وزارة_الداخلية #الكويت