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جريمة تيماء.. شاب يقتل شقيقته في الكويت عندما طالبته الشرطة بالتأكد من أنها قيد الحياة

الشرق الأوسط
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ناصر من الشرطة الكويتية يقفون نقطة تفتيش عند المدخل المؤدي إلى حي حولي بمدينة الكويت في 29 مايو 2020
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقتل فتاة كويتية على يد شقيقها موجة من التعليقات المستاءة من الحادثة، التي عُرفت عبر الشبكات الاجتماعية باسم "جريمة تيماء" نسبة إلى المنطقة الواقعة غرب البلاد.

وفي وقت لم تصدر تعليقات رسمية على الحادثة، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن "السلطات الأمنية كانت قد تلقت بلاغ سابق من الضحية مساء أمس واليوم يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل".

وقال حساب "المجلس" عبر تويتر، الحاصل على ترخيص باعتباره صحيفة رسمية، إنه "أثناء وصول رجال الأمن طلبوا من القاتل التأكد من البلاغ بأن شقيقته على قيد الحياة فقام القاتل بالدخول للمنزل وقام بنحرها ثم خرج وسلم نفسه للسلطات الأمنية!"

ودفعت الواقعة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكتابة عن واقع النساء، ودعين إلى ضرورة توفير الحماية لهن ضد جرائم العنف، لا سيما العنف الأسري.

من بين هؤلاء، قالت الكاتبة دلع المفتي، إن "ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم".

كانت الكاتبة تشير إلى 3 وقائع قتل لنساء داخل أسر في غضون نحو 10 أيام منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، بينهن الحادثة الأخيرة التي وقعت فجر الخميس، بحسب تقارير صحفية.

 

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