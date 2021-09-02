دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، إن عمليات نصب وقعت ضد سفراء في الوزارة، مُحذرة من أشخاص يزعمون شغلهم مناصب قيادية.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها "تتابع باهتمام عمليات النصب التي تمت ضد سفراء في الوزارة من قبل أشخاص ينتحلون صفة قياديين في وزارة الخارجية".

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة تنظر حاليًا في هذه القضايا، معربة عن ثقتها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في عمليات النصب.

وحذّرت الخارجية الكويتية من "التعامل مع أي اتصالات مشبوهة تنسب إلى قيادات الوزارة ودعت إلى التواصل معها في حال تلقي مثل هذه الاتصالات للتأكد".