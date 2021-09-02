دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف المملكة العربية السعودية النُسخة الافتتاحية لـ"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أواخر مارس/ أذار الماضي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتم تنظيم الفعاليتين في العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن أجل الحضور، دعت السعودية العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف مبادرتا "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر" إلى زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، ضمن دعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي.