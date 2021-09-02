السيسي يستقبل الملك عبدالله ومحمود عباس.. وقمة ثلاثية في القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، كلا من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس في القاهرة قبيل عقد ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن "الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معرباً سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن".

ونقل المتحدث المصري أن العاهل الأردني "أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، وحرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر".

وأضاف المتحدث المصري أن السيسي خلال لقاء عباس بحثا "آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.."

وأعرب عباس وفقا لما نقله المتحدث لاسم الرئاسة المصرية عن "تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخراً في الدور المصري الفاعل والرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وما تبعه من مبادرة السيد الرئيس لإعادة إعمار غزة".