اعتمادا على 13 مؤشرا.. تصنيف أول 10 جامعات بدول الخليج بـ2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وفقًا لتصنيف الجامعات الصادر من Times Higher Education لعام 2022، تصدرت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية المركز الأول عربيًا والمركز الـ 190 عالمياً والتي تعادلت في الرتبة مع جامعة روتجرز التابعة لولاية نيوجرسي الأمريكية.

ويشمل التصنيف أكثر من 1600 جامعة في 99 دولة وإقليم، حيث يعتمد الجدول على 13 مؤشر أداء تمت معايرته عن طريق قياس أداء المؤسسة في 4 مجالات: التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

ونظرًا إلى تصنيف أول 10 جامعات في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن القائمة، جاءت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية في المركز الأول لتليها جامعة الملك فيصل في السعودية، ثم جامعة قطر في المركز الثالث.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب أول 10 جامعات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022.