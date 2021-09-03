دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، تم إطلاقه من سوريا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

وأضاف أدرعي، عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث انفجر الصاروخ فوق البحر ولذلك وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الإنذارات".

في حين "عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد (على) شظايا الصاروخ على الأرض وسيتم جمعها من قبل الشرطة"، بحسب المتحدث.

أطلق الليلة الماضية صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انفجر الصاروخ فوق البحر ولذلك وبناء على السياسة المتبعة لم يتم تفعيل الانذارات. عثر صباح اليوم سكان وسط البلاد شظايا الصاروخ على الأرض وسيتم جمعها من قبل الشرطة.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، لضربات صاروخية إسرائيلية في محيط دمشق، "وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويًا من اتجاه جنوب شرق بيروت مُستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات ".

في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في لندن، إن "الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها مليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".