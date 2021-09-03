مجندات سعوديات يشرحن بفيديو تجربتهن ضمن الكادر النسائي بالقوات المسلحة

مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرقت عدد من المجندات بأول دفعة كادر نسائي ضمن القوات المسلحة السعودية إلى وصف تجربتهن وشعورهن بالمشاركة بصفوف العسكرية.

#فيديو_الدفاع فيلم يستعرض جهود #وزارة_الدفاع ممثلة في مركز تدريب #الكادر_النسائي ​للقوات المسلحة. https://t.co/HtN4M7jOR8

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع السعودية في تغريدة قالت فيها: "فيلم يستعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في مركز تدريب الكادر النسائي ​للقوات المسلحة".

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد نشرت الأربعاء، مقطع فيديو من مراسم تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة من مركز تدريب الكادر النسائي بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الحفل بدأ بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة".