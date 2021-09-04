دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت، في زيارة رسمية للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، كان في استقبال وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية .

إلى جانب حضور السفير السعودي لدى قطر، الأمير منصور بن خالد الفرحان.

وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي إلى قطر بعد جولة في العراق، السبت، حيث أجرى مباحثات رسمية مع نظيره العراقي عثمان علي الغانمي، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحث الشيخ عبدالعزيز بن سعود بن نايف في العراق تعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع العراق، حسبما كتب على حسابه في تويتر.