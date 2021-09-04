سفير البحرين في تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه السفير البحريني خالد الجلاهمة رسالة شكر للحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال التي خظي بها.

وقال الجلاهمة في كلمة مصورة له نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "حفاوة الاستقبال" التي حظي بها منذ قدومه إلى إسرائيل.

وأكد السفير البحريني لدى إسرائيل أنه سيعمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين بلاده وإسرائيل.

وكتبت الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، تعليقا على حديث السفير البحريني، قالت فيه: "بعد يوم من وصوله من المنامة الى تل ابيب سعادة سفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة في لقاء خاص مع إسرائيل تتكلم بالعربية: "نشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحاب". والتقى سعادة السفير امس كلا من وزير الخارجية يائير لبيد والمدير العام الون اوشبيز"، حسب قولها.

بعد يوم من وصوله من المنامة الى تل ابيب سعادة سفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة في لقاء خاص مع إسرائيل تتكلم بالعربية: "نشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحاب". والتقى سعادة السفير امس كلا من وزير الخارجية يائير لبيد والمدير العام الون اوشبيز 🇮🇱🇧🇭 https://t.co/NYOnTsUBok

يذكر أن الحلاهمة أول سفير للبحرين لدى إسرائيل بعد توقيع اتفاقية سلام بين الدولتين في سبتممر/أيلول من عام 2020 في البيت الأبيض.