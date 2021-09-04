بعد عملية جراحية "صعبة".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عملية جراحية لإيقاف نزيف عانى منه منذ 3 أشهر، وفق ما قاله الصحفي السعودي والموظف في هيئة الترفيه، عبدالله مخارش السبت، قبل أن يوجه آل الشيخ رسالة طمأن فيها متابعيه على تويتر.

وكتب مخارش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزة".

وأضاف الصحفي السعودي قائلا: "ادعو له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال"، حسب قوله.

اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزه ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال.. #تركي_ال_الشيخ

وأثارت تغريدة مخارش ردودا كثيرة من مغردين تمنوا الشفاء العاجل لرئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي يعتبر واحدا من الشخصيات البارزة في السعودية.

ونشر آل الشيخ تغريدة قال فيها: الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروها"، حسب قوله.