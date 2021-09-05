اتصال هاتفي بين السيسي والرئيس الإسرائيلي.. والرئاسة المصرية توضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي تولى السلطة في يوليو/ تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع هرتسوغ "للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس الإسرائيلي "عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس (السيسي)، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته".

وتابع راضي بالقول إن الاتصال تناول أيضا "بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام".

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن السيسي اتصل به "ليهنئ شعب إسرائيل بعيد رأس السنة وأعياد أيلول".

وأضاف هرتسوغ: "تحدثنا حول المواضيع والمصالح المُشتركة للدولتين الجارتين، وشكرت الرئيس المصري على دوره المهم في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بيننا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي أن رئيس المخابرات العامة المصرية نقل دعوة من السيسي إلى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة مصر.