الدفاع السعودية: إصابة طفلين في الدمام نتيجة التصدي لهجوم باليستي حوثي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن اعتراض الدفاعات الحوية 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مفخخة كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية ونجران وجازان، ما أسفر عن إصابة طفلين في الدمام.

وقال المتحدث باسم الوزراو، العميد تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد المالكي أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا فوق حي ضاحية الدمام ما أسفر عن إصابة طفل وطفلة سعوديين وتعرض 14 منزلا لأضرار طفيفة.

وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية: "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".