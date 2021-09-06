ليبيا.. الإفراج عن الساعدي القذافي وقريبه يتحدث عن توجهه إلى تركيا

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الإفراج عن نجل الرئيس السابق معمر القذافي، الساعدي، الإثنين، وتسليمه لعائلته.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تنفيذا لأحكام القضاء النافذة، أُفرج اليوم عن الموقوف الساعدي معمر القذافي بعد عامين من قرار الإفراج عنه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية".

وأضافت الحكومة الليبية في البيان نفسه: "وإذ تؤكد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، فإنها تأمل بان تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه"، حسب قوله.

وكان قد ظهر أحد أقرباء الساعدي القذافي في حوار تلفزيوني عبر قناة ليبية قال فيه إن نجل الرئيس السابق سافر إلى تركيا.

ووُجهت تهما عدة ومن ضمنها القتل من الدرجة الأولى لنجل القذافي وكان مسجونا في سجن الهضبة بالعاصمة الليبية، طرابلس، وقد أسقطت هذه التهم عنه وبقي مسجونا حتى سبتمبر/أيلول عام 2021 بعد عامين من إسقاط التهم الصادرة بحقه، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

يذكر ان الساعدي القذافي كان مسجعا متعصبا للنادي الأهلي الليبي ويحمله كثيرون مسؤولية إطلاق النار على جمهور الاتحاد (الغريم التقليدي لفريقه) في إحدى مباريات القمة، وقد حاول الاحتراف في نادي بيروجيا ولعب معه 15 دقيقة فقط.