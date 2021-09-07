أوغلو: اتصالات جارية مع السعودية وعودة السفراء مع مصر ممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولودو تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن المحادثات مع السعودية لا تزال جارية عبر قنوات مختلفة وأشار إلى إمكانية عودة السفراء بين تركيا ومصر وتحدث عن وجود مباحثات بين مسؤولين من تركيا والإمارات.

وقال وزير الخارجية التركي في مقابلة تلفزيونية مع قناة NTV نقلتها قناة TRT الرسمية التركية: "أعتقد أن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ستعود إلى طبيعتها الجيدة، إن اتُّخِذت خطوات من الجانبين"، حسب قوله.

وكشف أوغلو أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين لا تزال جارية عبر قنوات اتصال مختلفة مشيرا إلى أن نتائج هذه المباحثات إيجابية.

وبما يخص العلاقات مع الإمارات، قال الوزير التركي: "تركيا لم تكن لديها مشكلة مع الإمارات، ولكن الأخيرة لسبب ما تعاملت بفتور وبروح معادية"، وأضاف: "العلاقات الدولية لا تقوم على عداوات دائمة أو صداقات دائمة".

وأكد أوغلو أن هناك مباحثات جارية بين مسؤولين من تركيا والإمارات وأردف: "وفي حال استمرار الزخم الإيجابي الحالي، فإن الأمور ستعود إلى مسارها السليم"، وفقا للقناة التركية.

وكان قد زار مستشار الأمن القومي في الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تركيا والتقى رجب طيب أردوغان، الذي عاد وأجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد مدة من الفتور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب خلافات حول قضايا إقليمية عدة، أهمها الأزمتين الليبية والسورية بالإضافة إلى قضية الجماعات الإسلامية.

وبشأن مستقبل العلاقات بين أنقرة والقاهرة، قال وزير الخارجية التركي: "المفاوضات مستمرة عبر وفود من البلدين تجري زيارات متبادلة"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "من الممكن الاتفاق على عودة السفراء، كما يمكننا التفاوض حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة"، وأكد أن التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر.