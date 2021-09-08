لاجئ من تيغراي يسير على ضفاف نهر سيتيت المتاخم لإثيوبيا، في قرية ود الحليو بولاية كسلا بشرق السودان، خلال انتشال جثث على ضفاف النهر - في 11 أغسطس 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعى السودان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بعد العثور على جثث لأشخاص من إقليم تيغراي، قالت إن نهر ستيت الحدودي حملها إلى داخل أراضيه، تزامنا مع استمرار الحرب القائمة بين جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الأربعاء، إنها استدعت السفير الإثيوبي في ٣٠ أغسطس/ آب الماضي "على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من ٢٦ يوليو/ تموز وحتي ٨ أغسطس/ آب 2021، على عدد 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا".

وأوضح البيان أن السودان أبلغ السفير أن "الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية تيغراي، تم تحديد هواياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو".

وطلبت الخارجية السودانية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده.

وفر عشرات الآلاف من سكان تيغراي منذ اندلاع الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويتواجد الآلاف منهم في معسكرات مؤقتة للاجئين.