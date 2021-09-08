وحدات من الجيش السوري تدخل منطقة درعا البلد في إطار اتفاق التسوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت وحدات من الجيش صباح الأربعاء إلى منطقة درعا البلد وتم رفع العلم السوري فوق مركز التسوية في حي الأربعين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الإرهابيين، على حد وصف الوكالة.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن وحدات من الجيش دخلت حي درعا البلد وبدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدًا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي كانت منطلقًا للاعتداءات ضد المدنيين ونقاط الجيش.

واستؤنفت الإثنين عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

يذكر أن هذه المحافظة كانت شاهدة على أولى مظاهرات الثورة السورية في 2011، ولها تاريخ في معارضة السلطة منذ الرئيس السابق حافظ الأسد.