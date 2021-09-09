دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية بالمغرب إذ لم يحتفظ سوى بـ12 مقعدا.

فقد أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدّر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدًا، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـ96% من مجموع المقاعد.

وأوضح لفتيت، بحسب ما ذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن حزب الأصالة والمعاصرة حلّ ثانيًا بحصوله على 82 مقعدًا، متبوعا بحزب الاستقلال (78 مقعدًا) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدًا) والحركة الشعبية (26 مقعدًا) والتقدم والاشتراكية (20 مقعدًا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدًا) والعدالة والتنمية (12 مقعدًا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدًا.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، بلغت على المستوى الوطني 50.35% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42% سنة 2016.

وأكد لفتيت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية، فور الانتهاء من عملية فرز واحتساب الأصوات وفق المساطر القانونية.