التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

مقابلة نادرة لـCNN مع قيادي حوثي.. ماذا قال عن ثقته بإدارة بايدن في جلب السلام لليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن "تحالف دعم الشرعية" فجر الخميس عن اعتراض 3 طائرات مسيرة مفخخة وتدميرها بعد أن أطلقت باتجاه خميس مشيط.

ووصف التحالف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التصعيد الحوثي بأنه عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، قائلًا إن هذه المحاولات تم التصدي لها "ونتخذ إجراءات صارمة لحمايه المدنيين."

من جهته، قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، إن استهداف الحوثيين للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 بـ 3 صواريخ باليستية و 3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بحسب رسالة بعث بها المعلمي، ونقلتها "واس"، إلى ‏مجلس الأمن الدولي.

وأفاد المعلمي أن هذه المحاولات العدائية أسفرت عن إصابة طفلين سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة بـ (14) منزلاً سكنياً، وأكد أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.‏

يذكر أن القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن كانت قد أعلنت الأحد عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو وقواعد عسكرية في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية للسعودية السبت، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.