أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت هيئة قناة السويس، في بيان، إن حركة الملاحة في المجرى الملاحي توقفت لفترة وجيزة يوم الخميس، بسبب "جنوح مؤقت" لسفينة، بينما استؤنفت حركة المرور عبر ممر مائي بديل، تزامنًا مع الواقعة.

وأضافت هيئة قناة السويس أن سفينة الصب العملاقة "كورال كريستال" كانت ترفع علم بنما وقد أُعيد تعويمها، وأن حركة الملاحة تم استئنافها.

وتأتي حادثة اليوم بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر من جنوح سفينة "إيفر جيفن"، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات التي تم بناؤها على الإطلاق، في القناة لمدة ستة أيام في مارس/أذار الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أطلقت مصر سراح "إيفر غيفين"، بعد التوصل إلى "تسوية مرضية" -لم يتم الإفصاح عن قيمتها - الحكومة المصرية والشركة مالكة السفينة.