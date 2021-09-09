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السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يوميًا

الشرق الأوسط
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umrah
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الحج والعمرة، الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر يوميًا، بداية من اليوم الخميس، لافتة لإمكانية الحجز عبر تطبيق "توكلنا" مع الحرص على التقيد بالمعايير الصحية.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، عن إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين، بداية من صباح أمس الأبعاء.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة التقيد والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأشارت إلى خضوع جميع الإجراءات والتدابير للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وفقا لتطورات الوضع الوبائي في العالم.

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